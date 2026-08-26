Toxic Movie Review: सिर्फ एक्शन या मारधाड़ नहीं है ‘टॉक्सिक’, यश की कुछ अलग करने की कोशिश, कियारा ने भी चौंकाया

कहानी राया से शुरू होती है, जिसका अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है। उसका दबदबा ऐसा है कि लोग उसके सामने आने से पहले कई बार सोचते हैं। राया के लिए ताकत और वफादारी सबसे ऊपर हैं। लेकिन जब उसका बेटा टिकट इस खतरनाक दुनिया में आता है, तो कहानी का रंग बदलने लगता है। टिकट की एंट्री के साथ सिर्फ गैंगस्टरों की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि परिवार, प्यार, बदला और अपनों को बचाने की जद्दोजहद भी कहानी में शामिल हो जाती है। गंगा और नादिया जैसे किरदार कहानी को इमोशनल वजन देते हैं और धीरे-धीरे फिल्म की दुनिया और ज्यादा उलझी और खतरनाक होती जाती है।