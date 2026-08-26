Kuku Kohli Death: कुकू कोहली के ‘आखिरी’ शब्द क्या थे? पत्नी अरुणा ईरानी से की थी फोन पर बात

Kuku Kohli Last Word: बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर और अरुणा ईरानी के पति कुकू कोहली अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 77 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। सोमवार को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनकी पत्नी, अभिनेत्री अरुणा ईरानी के प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि की। जैसे ही खबर आई उनके फैंस और इंडस्ट्री में उनके दोस्त हर कोई हैरान रह गया। बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। अब कुकू कोहली के आखिरी शब्द क्या थे वो भी सामने आए हैं।