Kuku Kohli Passed Away: अरुणा ईरानी के पति कुकू कोहली का निधन, पड़ा था दिल का दौरा

Aruna Irani Husband Passed Away: बॉलीवुड से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। मशहूर फिल्ममेकर और अभिनेत्री अरुणा ईरानी के पति कुकू कोहली का निधन हो गया है। उन्होंने मंगलवार को 77 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर फैंस हैरान रह गए। लोग फिल्ममेकर को श्रद्धाजंलि देने लगे। कुकू कोहली के जाने से इंडस्ट्री में मातम छा गया है।