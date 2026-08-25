25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

Kuku Kohli Passed Away: अरुणा ईरानी के पति कुकू कोहली का निधन, पड़ा था दिल का दौरा

Kuku Kohli Aruna Irani husband Death: फिल्म 'फूल और कांटे' से अजय देवगन को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले फिल्ममेकर और अरुणा ईरानी के पति कुकू कोहली का निधन हो गया है। इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Aug 25, 2026

Kuku Kohli Aruna Irani husband passed away at 77 death reason heart attack

कुकू कोहनी का निधन (Photo Source- Instaram)

Aruna Irani Husband Passed Away: बॉलीवुड से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। मशहूर फिल्ममेकर और अभिनेत्री अरुणा ईरानी के पति कुकू कोहली का निधन हो गया है। उन्होंने मंगलवार को 77 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर फैंस हैरान रह गए। लोग फिल्ममेकर को श्रद्धाजंलि देने लगे। कुकू कोहली के जाने से इंडस्ट्री में मातम छा गया है।

अचानक आया हार्ट अटैक, दोस्त अशोक पंडित ने की पुष्टि

खबर की पुष्टि करते हुए अशोक पंडित ने मिड-डे को बताया, "जी हां, यह सच है। कुकू कोहली का आज शाम निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें तुरंत कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। दिन भर उनकी हालत ठीक थी। यह दुखद है। यह चौंकाने वाला है।"

उनके बहनोई संजय ईरानी ने बताया, “कुकू कोहली का निधन आज शाम करीब 5 से 5:30 बजे के बीच हुआ। कल उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और स्टेंट डाला गया था। दरअसल, आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। लेकिन अचानक यह घटना हो गई। हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।” उन्होंने अंतिम संस्कार की जानकारी देते हुए बताया, “अंतिम संस्कार कल सुबह यानी 26 अगस्त को करीब 11:30 बजे ओशिवारा में होगा।”

अजय देवगन के करियर को दी थी नई उड़ान

कुकू कोहली का असली नाम अवतार कोहली था। उन्हें मुख्य रूप से बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को सिल्वर स्क्रीन पर लॉन्च करने के लिए याद किया जाता है। एक निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म 'फूल और कांटे' (1991) बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

अजय देवगन की दो मोटरसाइकिलों पर पैर रखकर आइकॉनिक एंट्री आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसी हुई है। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ मधु, अमरीश पुरी, अरुणा ईरानी और जगदीप मुख्य भूमिकाओं में थे।

इसके बाद उन्होंने 1994 में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सुहाग' का निर्देशन किया, जिसमें पहली बार अजय देवगन और अक्षय कुमार की जोड़ी पर्दे पर एक साथ नजर आई। इसमें करिश्मा कपूर और नगमा भी मुख्य भूमिका में थीं। इसके अलावा उन्होंने 'कोहराम', 'हकीकत' (1995), 'ज़ुल्मी' (1999), 'अनाड़ी नंबर 1' (1999) और 'ये दिल आशिकाना' (2002) जैसी कई यादगार और सफल फिल्मों का निर्देशन किया था।

परिवार में कौन-कौन?

कुकू कोहली ने फिल्म निर्माता राज कपूर के साथ काम करके अपने करियर की शुरुआत की थी। निर्देशन के साथ-साथ उन्होंने लेखक, संपादक और स्क्रीन राइटर के रूप में भी काम किया। उनके करियर में फिल्म निर्माण के कई पहलू शामिल थे।

कुकू कोहली के निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म 'वो तेरा नाम था' साल 2004 में सिनेमाघरों में आई थी। लंबे समय तक बड़े पर्दे से दूर रहने के बावजूद सिनेमा के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। इसी साल जनवरी 2026 में उन्होंने अपनी सुपरहिट रोमांटिक फिल्म 'ये दिल आशिकाना' को सिनेमाघरों में री-रिलीज करने पर खुशी जताई थी और कहा था कि नई पीढ़ी को यह फिल्म बड़े पर्दे पर जरूर देखनी चाहिए।

कुकू कोहली ने 1990 में अभिनेत्री अरुणा ईरानी से शादी की थी। इस दंपति की कोई संतान नहीं थी। यह कुकू कोहली की दूसरी शादी थी। इससे पहले उनकी पत्नी रीता कोहली थीं, जिनसे उनकी दो बेटियां पूजा और करिश्मा कोहली हैं। गौरतलब है कि करिश्मा सलमान खान की फिल्मों जैसे 'एक था टाइगर' और 'बजरंगी भाईजान' में सहायक के रूप में काम कर चुकी हैं।

अभिजीत दीपके पर फूटा अभिनेता मुकेश खन्ना का गुस्सा, बोले- कॉकरोच को पकड़कर बाहर फेंकें

ये भी पढ़ें
Mukesh Khanna dig on abhijeet dipke and pm narendra modi

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Aug 2026 11:04 pm

Published on:

25 Aug 2026 10:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Kuku Kohli Passed Away: अरुणा ईरानी के पति कुकू कोहली का निधन, पड़ा था दिल का दौरा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

“अपनी सोच और नजरिए को बदलें”, रक्षाबंधन ऐड विवाद में कृति सेनन के समर्थन में उतरीं बहन नूपुर, ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

Nupur Sanon support sister Kriti sanon Raksha Bandhan Ad dispute
बॉलीवुड

‘माई चली गई तो पवन भी खत्म’, मां को लेकर भावुक हुए पवन सिंह, भोजपुरी बवाल का नया प्रोमो जारी

Pawan Singh Mother Emotional Video
बॉलीवुड

‘मुझे पता है तुम्हें कितने पैसे मिले’, नोरा फतेही ने विवादित गाने पर टिप्पणी करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को सुनाई खरी खोटी

Nora Fatehi Calls Out Influencers
मनोरंजन

कंगना रनौत के सवाल पर भड़क गईं तापसी पन्नू, बोलीं- आप लोगों को तो मजा आ रहा है, बार-बार पूछते हैं

Taapsee Pannu-Kangana Ranaut Controversy
मनोरंजन

तापसी पन्नू की ‘गांधारी’ पर उठा प्लेगरिज्म का सवाल, अब फिल्म को लेकर विवाद पर Netflix ने दिया जवाब

Netflix Taapsee Pannu Movie Gandhari
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.