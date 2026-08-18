कंगना रनौत के ‘जेनरेशन गटर’ बयान पर भड़के बाबा रामदेव, BJP को दी नसीहत, बोले- मेरे योग की तारीफ करती हैं तो क्या उनके पाप छिपाऊं?

एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि Gen Z के युवा उनके ‘भक्तों’ की तुलना में कम शराब और बीड़ी-सिगरेट पीते हैं। वहीं दूसरे यूजर ने व्यंग्य करते हुए लिखा कि शायद बाबा जल्द ही ‘पतंजलि बीड़ी, दारू और सिगरेट’ लॉन्च करने वाले हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि युवाओं को ‘गटर’ कहना खराब दिमाग की निशानी है और सवाल किया कि ऐसी बातें आखिर कब खत्म होंगी। इस तरह कंगना रनौत की Gen Z पर की गई टिप्पणी अब बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया चर्चा में आ गई है।