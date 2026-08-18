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कंगना रनौत के ‘जेनरेशन गटर’ बयान पर भड़के बाबा रामदेव, BJP को दी नसीहत, बोले- मेरे योग की तारीफ करती हैं तो क्या उनके पाप छिपाऊं?

Kangana Ranaut Generation Gutter: कंगना रनौत के Gen Z को ‘जेनरेशन गटर’ कहने वाले बयान पर बाबा रामदेव ने नाराजगी जताई। उन्होंने युवाओं को गटर कहना गलत बताया और BJP को बयान पर ध्यान देने की नसीहत दी।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Aug 18, 2026

Kangana Ranaut Generation Gutter

बाबा रामदेव ने BJP को दी सलाह (सोर्स: instagram-_epic69/ANI)

Kangana Ranaut controversy:कंगना रनौत के 'जेनरेशन गटर' वाले बयान पर अब योग गुरु और कारोबारी बाबा रामदेव ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने देश के युवाओं को 'गटर जनरेशन' कहना गलत बताया और भारतीय जनता पार्टी से भी कंगना की टिप्पणी पर ध्यान देने की अपील की। रामदेव ने कहा कि युवाओं को इस तरह संबोधित करना 'खराब दिमाग' की निशानी है।

कंगना के बयान पर क्या बोले बाबा रामदेव?

पत्रकार निशांत चतुर्वेदी ने जब बाबा रामदेव से कंगना रनौत की Gen Z को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मांगी, तो रामदेव ने पहले कंगना की योग्यता और उनकी पिछली गतिविधियों को लेकर सवाल किया। जब उन्हें बताया गया कि कंगना सांसद हैं, तब भी उन्होंने उनकी पिछली गतिविधियों के बारे में सवाल उठाया।

इसके बाद रामदेव ने कहा कि वो ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहते। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश के युवाओं को 'गटर जनरेशन' कहना गलत है और ये खराब सोच को दिखाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंगना की पार्टी के लोगों को भी इस टिप्पणी पर ध्यान देना चाहिए।

'मेरे योग की तारीफ करती हैं तो क्या उनके पाप छिपाऊं?'

जब पत्रकार ने रामदेव को बताया कि कंगना उनके योग की फैंस हैं और खुद को सनातनी बताती हैं, तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया। रामदेव ने कहा कि अगर कोई उनके योग की तारीफ करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो उसके 'पाप' छिपाएंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं को किसी जाति या समुदाय के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। उनके मुताबिक, युवा देश के हर वर्ग से आते हैं और आज युवाओं में बहुत ताकत है। उन्होंने कहा कि युवा अच्छे और बुरे, दोनों तरह के बदलावों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

कंगना ने Gen Z को क्यों कहा था 'जेनरेशन गटर'?

कंगना रनौत ने Gen Z के एक हिस्से पर टिप्पणी करते हुए उन्हें ‘जेनरेशन गटर’ कहा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ युवा पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और नशे, शराब और रिश्तों को लेकर अपनी आजादी का प्रदर्शन करते हैं। कंगना ने ये भी कहा था कि ऐसे लोग अपने माता-पिता की कमाई पर निर्भर रहते हुए खुद को स्वतंत्र दिखाने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने अपने बयान में कहा था कि असली स्वतंत्र जीवन जीने के लिए व्यक्ति को उसे कमाने की जरूरत होती है। बिना जवाबदेही के स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश को उन्होंने गलत बताया था। इसके बाद में कंगना ने अपने ‘जेनरेशन गटर’ बयान का बचाव करते हुए प्रदर्शनकारियों के व्यवहार और भाषा पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे।

कंगना ने पीएम की उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि उनके खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उनकी दिवंगत मां को भी गालियां दी गईं। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद छात्र आंदोलनों में हिस्सा लिया है, लेकिन मौजूदा प्रदर्शनकारियों की भाषा और व्यवहार को लेकर सवाल उठाए। कंगना ने यह भी सवाल किया कि अगर इन युवाओं को भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों या कानूनी सलाह की जरूरत पड़ी, तो क्या उनके माता-पिता उसका खर्च उठा पाएंगे। उनका तर्क था कि जिनके पास खुद कमाई का जरिया नहीं है, उन्हें स्वतंत्र जीवन को लेकर जवाबदेही समझनी चाहिए।

सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव को भी घेरा

बाबा रामदेव के बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने रामदेव के युवाओं के समर्थन वाले बयान की तारीफ की, तो कुछ यूजर्स ने उन पर ही निशाना साध दिया।

एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि Gen Z के युवा उनके ‘भक्तों’ की तुलना में कम शराब और बीड़ी-सिगरेट पीते हैं। वहीं दूसरे यूजर ने व्यंग्य करते हुए लिखा कि शायद बाबा जल्द ही ‘पतंजलि बीड़ी, दारू और सिगरेट’ लॉन्च करने वाले हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि युवाओं को ‘गटर’ कहना खराब दिमाग की निशानी है और सवाल किया कि ऐसी बातें आखिर कब खत्म होंगी। इस तरह कंगना रनौत की Gen Z पर की गई टिप्पणी अब बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया चर्चा में आ गई है।

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Updated on:

18 Aug 2026 02:11 pm

Published on:

18 Aug 2026 02:11 pm

Hindi News / Entertainment / कंगना रनौत के ‘जेनरेशन गटर’ बयान पर भड़के बाबा रामदेव, BJP को दी नसीहत, बोले- मेरे योग की तारीफ करती हैं तो क्या उनके पाप छिपाऊं?

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