‘कूल बनने के लिए गाली देने की जरूरत नहीं’, The Traitors Season 2 फेम रिदा थराना के कमेंट पर साहिल सलाथिया ने तोड़ी चुप्पी

Sahil Salathia Reaction: 'द ट्रेटर्स सीजन 2' (The Traitors Season 2) में कंटेस्टेंट्स के बीच चल रही तकरार अब शो से बाहर भी चर्चा में है। एक्टर साहिल सलाथिया ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिदा थराना के उन्हें 'कुत्ता' कहने वाले कमेंट पर प्रतिक्रिया दी है। द फ्री प्रेस जर्नल से खास बातचीत में साहिल ने कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सिर्फ ध्यान खींचने या अपना दबदबा दिखाने के लिए करते हैं।