लालबागचा राजा मंडल पर भड़की राज ठाकरे की मनसे, कहा- गणपति में बस गरबा खेलना बाकी, अनंत अंबानी क्या बताते हैं?

बुधवार को मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई मनसे अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने विशेष रूप से लालबागचा राजा गणेश मंडल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव महाराष्ट्र की मिट्टी और मराठी समाज की परंपरा से जुड़ा त्योहार है, लेकिन अब इसमें कॉरपोरेट हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। क्या अब हमें गणेश उत्सव में सिर्फ गरबा देखना बाकी रह गया है? हमारे मराठी त्योहारों को गुजराती कंपनियों के हाथों में क्यों दिया जा रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो 50 साल बाद लालबागचा राजा और चिंतामणी जैसे प्रतिष्ठित गणपति केवल उद्योगपतियों के नाम से जाने जाएंगे।"