मुंबई मंडल के स्टेशनों पर WR का बड़ा एक्शन, गंदगी और अनियमितता के चलते 39 कैटरिंग दुकानें बंद

गौरतलब हो कि रेलवे की इस कार्रवाई के साथ ही राज्य भर के होटल, ढाबों और कैटरिंग आउटलेट्स पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) का शिकंजा भी कसता जा रहा है। एफडीए (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में राज्य भर में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। एफडीए की टीमों ने मुंबई, पुणे और नागपुर सहित कई प्रमुख शहरों के मशहूर रेस्तरां और खान-पान की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। नियमों का उल्लंघन करने, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने और साफ-सफाई न रखने वाले दर्जनों आउटलेट्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और दूषित खाद्य सामग्रियां जब्त की गई हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे ने साफ कर दिया है कि जनस्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।