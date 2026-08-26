36 देशों में बैंक खाते पर पंजीकृत कहीं नहीं… ममदानी के मोहन भागवत विरोध पर कांग्रेस का निशाना, उद्धव सेना RSS के साथ खड़ी

पटोले ने कहा, “मैं बार-बार कहता रहा हूं कि यह संगठन न तो महाराष्ट्र में पंजीकृत है और न ही देश में कहीं और पंजीकृत है। यह संगठन एनजीओ की आड़ में पूरे देश में काम कर रहा है। इसके दुनिया के 36 देशों में बैंक खाते हैं। इसके फंड के स्रोत और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, इसका कोई ऑडिट नहीं है। न्यूयॉर्क और पूरे अमेरिका में इसे पहले ही दहशतवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद विरोध के बीच मोहन भागवत वहां क्यों गए? यह अब जांच का विषय बन गया है।"