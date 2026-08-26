हिंदू-मुस्लिम एंगल पर भड़के इजाज खान, हिमांशी-असीम विवाद में बोले- ‘धर्म को कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, इंसानियत को बनाओ प्राथमिकता’

Himanshi Khurana religion Conversion: आसिम रियाज और हिमांशी खुराना के पुराने रिश्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हिंदू-मुस्लिम एंगल तक पहुंच गया है। पारस छाबड़ा के शो में हिमांशी के जरिए आसिम पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। इसी बीच इजाज खान ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए धर्म को निजी रिश्तों के बीच लाने पर सवाल उठाया है।