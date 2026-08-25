आसिम रियाज-हिमांशी के धर्म परिवर्तन विवाद पर विशाल आदित्य सिंह का रिएक्शन, बोले- ‘जैसे बात करेंगे, वैसा जवाब मिलेगा’

Vishal Aditya Singh statement: हिमांशी खुराना और आसिम रियाज के पुराने रिश्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में हिमांशी के धर्म को लेकर दिए बयान के बाद आसिम ने भी अपनी बात रखी थी। अब एक्टर विशाल आदित्य सिंह ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। विशाल ने कहा कि अगर रिश्ते की शुरुआत में ही कन्वर्जन की बात हुई थी तो फैसला उसी वक्त लिया जाना चाहिए था, लेकिन अगर इसके बाद भी रिश्ता तीन-चार साल चला तो जाहिर है कि इसके पीछे कुछ और बातें भी रही होंगी।