‘इंडिया में स्कूल-कॉलेज जाने से नफरत थी’, भारत छोड़ न्यूयॉर्क शिफ्ट हुईं अपूर्वा मुखीजा, बोलीं- मैं खुद को खो रही थी

अपूर्वा के न्यूयॉर्क जाने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस दौरान उन्हें कथित तौर पर धमकियां भी मिली थीं और उनके काम पर भी असर पड़ा। बाद में अपूर्वा ने विदेश जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्होंने बताया था कि न्यूयॉर्क उनके लिए हमेशा से सपनों का शहर रहा है। फिल्मों और वेब सीरीज में इस शहर को देखने के कारण भी उनके मन में वहां रहने की इच्छा थी।