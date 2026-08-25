लड़के से लड़की बनने के बाद क्रिकेट में अनाया बांगर का होगा कमबैक, बताया 2027 में खेल सकेंगी मैच

अनाया ने कहा, "मैं भारत में क्रिकेट देखते और खेलते हुए बड़ी हुई हूं, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई महिला कॉम्पिटिशन में भारतीय खिलाड़ियों का सामना करना मेरे लिए बहुत भावुक पल होगा।" अनाया ने कहा कि उन्होंने उन ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए एक रास्ता बनने की उम्मीद में काफी समय बिताया है जो भारत में क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहती हैं। "जब आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हुए बड़े होते हैं, तो कभी भी दोबारा न खेल पाने का ख्याल बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने यह भी सीखा है कि मैं अपना भविष्य किसी और के फैसले का इंतजार करने पर निर्भर नहीं रख सकती। मुझे उन चीजों पर ध्यान देना था जिन पर मेरा कंट्रोल था, मेरी सेहत, मेरा ट्रांजिशन, मेरा परफॉर्मेंस, साइंटिफिक सबूत और स्पोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन के साथ बातचीत। मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक रास्ता मिला है, और मुझे उम्मीद है कि मेरा सफर इस बड़ी बातचीत में योगदान दे सकता है कि स्पोर्ट्स बॉडीज कैसे निष्पक्षता और समावेश के साथ ट्रांसजेंडर भागीदारी को अपना सकती हैं।" उन्होंने कहा, "मैं उस मुकाम पर पहुंचना चाहती हूं, जहां मैं बस एक और क्रिकेटर के तौर पर दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेल सकूं।"