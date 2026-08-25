मुंबई में मराठी भाषा को लेकर नया नियम, ड्राइवरों को नोटिस पर सोनम कपूर ने किया रिएक्ट

वर्क फ्रंट की बात करें तो सोनम आखिरी बार 2023 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म 'ब्लाइंड' में नजर आई थीं। शोम मखीजा के निर्देशन और सुजॉय घोष के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म 2011 में रिलीज हुई इसी नाम की कोरियन फिल्म का रीमेक है। फिल्म में सोनम के साथ पूरब कोहली, विनय पाठक और लिलेट दुबे भी नजर आए थे। इसके बाद से सोनम कपूर एक्टिंग प्रोजेक्ट्स से काफी हद तक दूर रही हैं।