मुंबई में मराठी भाषा को लेकर नया नियम, ड्राइवरों को नोटिस पर सोनम कपूर ने किया रिएक्ट

ड्राइवरों के नोटिस पर सोनम कपूर ने किया रिएक्ट (सोर्स: Instagram-filmygyan)
Sonam Kapoor Marathi language: मुंबई में कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की जानकारी से जुड़ा नियम चर्चा में है। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से मराठी की जरूरी जानकारी नहीं होने पर ऑटोरिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को नोटिस जारी किए जाने की खबर सामने आई है। इस मामले पर एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) ने 20 अगस्त को 1,268 कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी ड्राइवरों को नोटिस जारी किए। इनमें खास तौर पर ऑटोरिक्शा और टैक्सी ड्राइवर शामिल हैं। इन ड्राइवरों के पास मराठी भाषा की जरूरी जानकारी नहीं होने की बात सामने आई थी। इसके अगले दिन पूरे महाराष्ट्र में 1,499 और गैर-मराठी बोलने वाले ड्राइवरों को नोटिस जारी किए जाने की खबर सामने आई।
इस मामले पर सोनम कपूर ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पत्रकार फेय डिसूजा के उस पोस्ट को शेयर किया, जिसमें मुंबई में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन का जिक्र था। बता दें, इस पोस्ट पर सोनम ने कमेंट करते हुए सिर्फ "हं" लिखा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्राइवरों को मराठी भाषा से जुड़ी जरूरत पूरी करने के लिए चार महीने तक का समय दिया गया है। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक के मुताबिक, जिन ड्राइवरों के पास मराठी की जरूरी जानकारी नहीं होगी, उन्हें शुरुआत में 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा।
अगर नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद भी ड्राइवर जरूरी शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस स्थायी रूप से कैंसल किए जाने की बात कही गई है।
सोनम कपूर ने 29 मार्च 2026 को पति आनंद आहूजा के साथ अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया था। दोनों का एक बेटा वायु कपूर आहूजा भी है, जिसका जन्म अगस्त 2022 में हुआ था।
वर्क फ्रंट की बात करें तो सोनम आखिरी बार 2023 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म 'ब्लाइंड' में नजर आई थीं। शोम मखीजा के निर्देशन और सुजॉय घोष के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म 2011 में रिलीज हुई इसी नाम की कोरियन फिल्म का रीमेक है। फिल्म में सोनम के साथ पूरब कोहली, विनय पाठक और लिलेट दुबे भी नजर आए थे। इसके बाद से सोनम कपूर एक्टिंग प्रोजेक्ट्स से काफी हद तक दूर रही हैं।
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