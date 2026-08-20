‘मुसलमान भाई सोचो, मरने के बाद ऊपर गए तो’, महादेव और खुदा को लेकर विशाल आदित्य सिंह ने कही ये बात

उनका ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। विशाल के बयान का एक हिस्सा यूजर्स शेयर कर रहे हैं और इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही, विशाल आदित्य सिंह ने बिग बॉस के घर के माहौल का भी जिक्र किया। गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के रिश्ते पर बात करते हुए विशाल आदित्य सिंह ने कहा कि इन दोनों के बीच एक रिश्ता जरूर रहा है, लेकिन वो सिर्फ बिग बॉस के घर तक सीमित था। दोनों ने करीब चार महीने एक-दूसरे के साथ बिताए, एक-दूसरे को समझा और कई परिस्थितियों का सामना किया। हालांकि, घर से बाहर आने के बाद अब वह रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है।