‘जो गाली दे रहा है उसे क्या सपोर्ट करें’, सुनीता आहूजा और गोविंदा के विवाद पर बोलीं पूनम पांडे

Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में है। पिछले कुछ समय से दोनों की शादीशुदा जिंदगी को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे ने एक इवेंट में इस विवाद पर अपनी राय रखी और साफ तौर पर गोविंदा के समर्थन में खड़ी नजर आईं। पूनम ने सुनीता आहूजा के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं दे सकतीं जो कथित तौर पर गाली-गलौज कर रहा हो।