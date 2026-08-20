‘जो गाली दे रहा है उसे क्या सपोर्ट करें’, सुनीता आहूजा और गोविंदा के विवाद पर बोलीं पूनम पांडे

सुनीता आहूजा-गोविंदा (फोटो सोर्स- Instagram/instantbollywood)
Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में है। पिछले कुछ समय से दोनों की शादीशुदा जिंदगी को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे ने एक इवेंट में इस विवाद पर अपनी राय रखी और साफ तौर पर गोविंदा के समर्थन में खड़ी नजर आईं। पूनम ने सुनीता आहूजा के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं दे सकतीं जो कथित तौर पर गाली-गलौज कर रहा हो।
इवेंट के दौरान जब पूनम पांडे से गोविंदा और सुनीता के बीच चल रहे विवाद के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सुनीता के लिए कहा कि उन्हें गोविंदा जैसे सुपरस्टार पति मिले हैं। पूनम ने हैरानी जताते हुए कहा कि अगर सुनीता को पता ही नहीं था कि गोविंदा इतने बड़े स्टार हैं तो इस पर सवाल उठता है कि वह इस रिश्ते को किस तरह देखती हैं।
पूनम ने अपने बयान में ये भी साफ किया कि वो गोविंदा के पक्ष में हैं। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो उसका समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि वह गोविंदा सर को सपोर्ट कर रही हैं और आगे भी उनका समर्थन करेंगी।
गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को करीब चार दशक हो चुके हैं। लंबे वैवाहिक जीवन के दौरान दोनों के रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव की खबरें सामने आती रही हैं। हाल ही में सुनीता को अपने बेटे यशवर्धन के साथ मुंबई की फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया, जिसके बाद दोनों के तलाक की चर्चाओं ने फिर जोर पकड़ लिया।
हालांकि, गोविंदा के मैनेजर ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि दोनों के बीच तलाक नहीं हो रहा है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है।
सुनीता आहूजा पहले भी गोविंदा की निजी जिंदगी को लेकर बेबाक बयान दे चुकी हैं। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अभिनेता के कथित अफेयर्स पर बात करते हुए संकेत दिया था कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की परिस्थितियां असामान्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि शादी को बनाए रखने के लिए कई चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है।
सुनीता का एक और बयान काफी चर्चा में रहा था, जब उन्होंने कहा था कि वह अगले जन्म में गोविंदा जैसा बेटा तो चाहेंगी, लेकिन उन्हें पति के रूप में दोबारा चुनना नहीं चाहेंगी। उनके मुताबिक, पति के रूप में गोविंदा की कुछ पुरानी गलतियों को उन्होंने माफ किया, लेकिन दोबारा उसी रिश्ते को चुनने की इच्छा नहीं है।
सुनीता ने एक पुराने इंटरव्यू में फिल्म स्टार की पत्नी होने की चुनौतियों पर भी खुलकर बात की थी। उन्होंने माना था कि किसी बड़े अभिनेता की पत्नी के रूप में जीवन आसान नहीं होता, क्योंकि कलाकारों का काफी समय शूटिंग और सह-कलाकारों के साथ गुजरता है।
वहीं, गोविंदा का नाम अभिनेत्री कोमल रानी से जोड़े जाने के बाद भी कई तरह की चर्चाएं सामने आईं। हालांकि, इन दावों और अफवाहों के बीच किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों की आधिकारिक बात सामने आना जरूरी है। फिलहाल पूनम पांडे के गोविंदा के समर्थन में दिए गए बयान ने इस पुराने विवाद को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में गोविंदा और सुनीता की ओर से इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।
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