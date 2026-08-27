असली डॉक्टरों से ज्यादा कमाई! 10वीं पास ‘डॉक्टर’ के क्लिनिक पर छापा पड़ा तो उड़ गए पुलिस के होश

वडोदरा शहर के ज़ोन-2 की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, मंजिता वंजारा ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया, "स्थानीय लोग इस डॉक्टर के बारे में बात करते और सवाल उठाते थे कि उसकी दवाइयां ठीक से काम क्यों नहीं करतीं। आरोपी के पास रोजाना बहुत सारे मरीज आते थे और वह शहर के कुछ असली डॉक्टरों से भी ज्यादा कमाई करता था। मिली जानकारी के आधार पर, LCB की टीम ने क्लिनिक पर छापा मारा और पाया कि उसके पास एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट था। वह बिना एनेस्थीसिया के गर्म चिमटे से पाइल्स और बवासीर की सर्जरी करने के लिए एक फर्जी BIAMS डिग्री का इस्तेमाल करता था और इस प्रक्रिया के लिए 25,000 रुपये तक वसूलता था।"