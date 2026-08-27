नेपाल बाढ़ में कर्नाटक के 17 लोग लापता, CM शिवकुमार ने बचे यात्री से की बात; बोला-10 मिनट आगे चल रही 2 बसें गायब हो गईं

Karnataka Nepal Flood : नई दिल्ली। नेपाल में बाढ़ से मची तबाही के बीच कर्नाटक के कम से कम 17 लोग अब भी लापता हैं। राज्य सरकार नेपाल में फंसे कन्नड़ नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को बताया कि कुछ लोगों की लोकेशन का पता चल गया है और वे अपने परिवारों के संपर्क में हैं, लेकिन 17 लोगों की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार लापता लोगों का पता लगाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। कुछ लोगों से संपर्क हो चुका है, जबकि कुछ अन्य के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।