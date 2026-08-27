Nepal flood: नेपाल में बाढ़ के बीच फंसे अभिनेता खराज मुखर्जी, जानिए अब कैसे हैं हाल?

Kharaj Mukherjee Nepal flood: कोलकाता। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ के बीच बंगाली फिल्मों के चर्चित अभिनेता खराज मुखर्जी फंस गए हैं। वह फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में नेपाल गए थे। खराब मौसम के कारण शूटिंग प्रभावित होने के साथ उनकी वापसी भी तय समय पर नहीं हो सकी। कुछ समय तक परिवार का उनसे संपर्क नहीं हो पाया, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई। हालांकि, बाद में खराज से बात हुई और उन्होंने परिवार को बताया कि वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब परिवार को उनके जल्द घर लौटने का इंतजार है। परिजनों के मुताबिक, खराज नेपाल के पोखरा से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचने की कोशिश करेंगे और इसके बाद सड़क मार्ग से कोलकाता लौटेंगे।