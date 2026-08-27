Gen Z पॉलिटिक्स में भी ‘वंशवाद’ का तड़का, आंकड़े दे रहे हैं पक्की गवाही

उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के इस आयु वर्ग के 47 विधायकों में केवल तीन राजनीतिक परिवारों से आते हैं। पश्चिम बंगाल के 40 वर्ष या उससे कम उम्र के 45 विधायकों में सिर्फ पांच राजनीतिक परिवारों से जुड़े हैं। केरल में ऐसे 16 विधायकों में केवल एक विधायक राजनीतिक परिवार से आता है। इसी तरह, पंजाब में 40 वर्ष या उससे कम उम्र के 12 विधायकों में केवल एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता है। विधानसभा की कुल संख्या में हिस्सेदारी के लिहाज से तमिलनाडु में 40 वर्ष या उससे कम उम्र के विधायकों का अनुपात सबसे अधिक 20.1 प्रतिशत है। इसके बाद मेघालय 18.3 %, पश्चिम बंगाल 15.3%, बिहार 13.2% और केरल 11.4% के साथ आते हैं। 16 राज्यों में, 40 वर्ष या उससे कम उम्र के विधायक विधानसभा की कुल संख्या के 10% से भी कम हैं।