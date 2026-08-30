पंजाब में AAP नेता गुरप्रीत सिंह गोपी की गोली मारकर हत्या, बाइक का पीछा कर बरसाईं गोलियां, पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग

Gurpreet Singh Gopi Murder: पंजाब के फिरोजपुर जिले के ममडोट कस्बे में शनिवार शाम को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता गुरप्रीत सिंह गोपी (45) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, कार सवार चार हमलावरों ने बाइक से जा रहे गुरप्रीत सिंह का पीछा किया और फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में आप नेता की मौके पर ही मौत हो गई। फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। पुलिस इस हमले के पीछे चुनाव से जुड़े विवाद के एंगल की भी जांच कर रही है।