Punjab Politics: सुखबीर बादल और सीआर पाटिल की हुई मुलाकात, क्या पंजाब में फिर BJP-SAD साथ लड़ेंगे चुनाव?

BJP Akali Dal Alliance: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी जहां पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मिशन मोड में है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार बैठकें कर रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी (BJP) के पंजाब चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के साथ शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की हुई बैठक ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। खास बात यह है कि यह बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के उस बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।