छोटी बहन, बड़ा सहारा: पढ़िए प्रियंका और राहुल गांधी के रिश्तों के कुछ मीठे किस्से

24 मई, 1991 की सुबह। विशाल हॉल में राजीव गांधी की मनमोहक मुस्कान वाली बड़ी सी तस्वीर रखी थी। इस पर सफ़ेद फूलों की माला चढ़ी थी। वह तस्वीर ही अंतिम दर्शन करने वालों के लिए उनकी आखिरी छवि थी, क्योंकि आतंकी हमले की वजह से राजीव के शरीर का बुरा हाल हो गया था। डॉक्टर्स ने अंग जोड़ कर जहां तक हो सके, पार्थिव देह की हालत ठीक करने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी थी। ज़ेवियर मूर अपनी किताब 'रेड सारी' (Red Sari) में बताते हैं किअंगों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें जोड़ने के क्रम में एक डॉक्टर बेहोश हो गए थे। फिर भी रुई, बैंडेज और ढेर सारे बर्फ की मदद से पार्थिव देह को इस लायक बना दिया गया था कि अंतिम संस्कार हो जाए। 43 डिग्री की गर्मी में बर्फ भी तेजी से पिघल जाया करती थी। बड़ी सावधानी से बर्फ की नई परत चढ़ा दी जाती थी।