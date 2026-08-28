अवैध होर्डिंग हटाने पहुंची पुलिस से भिड़े अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन समेत कई TMC नेताओं पर FIR

कोलकाता में अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस केस तक पहुंच गया है। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं डेरेक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी और बैसानेर चट्टोपाध्याय समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामला 27 अगस्त को कैमक स्ट्रीट स्थित 9 नंबर की इमारत के पास हुई कथित झड़प से जुड़ा है।