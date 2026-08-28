28 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अवैध होर्डिंग हटाने पहुंची पुलिस से भिड़े अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन समेत कई TMC नेताओं पर FIR

कोलकाता में अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर विवाद के बाद टीएमसी नेताओं डेरेक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने काम में बाधा डालने और उनके साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

Aug 28, 2026

Abhishek Banerjee latest news

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी (Photo- ANI)

कोलकाता में अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस केस तक पहुंच गया है। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं डेरेक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी और बैसानेर चट्टोपाध्याय समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामला 27 अगस्त को कैमक स्ट्रीट स्थित 9 नंबर की इमारत के पास हुई कथित झड़प से जुड़ा है।

क्या है पुलिस का आरोप?

पुलिस का आरोप है कि होर्डिंग हटाने पहुंची टीम को नेताओं और उनके समर्थकों ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिसकर्मियों और कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की और मारपीट भी हुई।

अवैध होर्डिंग हटाने पहुंची थी टीम

जानकारी के मुताबिक, कोलकाता नगर निगम ने 9, कैमक स्ट्रीट पर लगे एक अनधिकृत होर्डिंग को हटाने के लिए पुलिस से मदद मांगी थी। नगर निगम की लिखित अपील के बाद 27 अगस्त को शेक्सपियर सरणी थाना क्षेत्र की पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी।

नगर निगम के अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद टीएमसी नेताओं और उनके समर्थकों के साथ विवाद शुरू हो गया। पुलिस का कहना है कि भीड़ ने अधिकारियों को अपना काम करने से रोका।

नेताओं पर लगाया गया गंभीर आरोप

पुलिस के मुताबिक, डेरेक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी, बैसानेर चट्टोपाध्याय और अन्य लोगों ने समर्थकों के साथ मिलकर ऐसी स्थिति बनाई, जिसे पुलिस ने गैरकानूनी जमावड़ा बताया है।

आरोप है कि इस भीड़ ने पुलिसकर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों के काम में बाधा डाली। पुलिस ने मामले में ड्यूटी कर रहे अधिकारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट और उन्हें रोकने के आरोप भी लगाए हैं।

हालांकि, FIR में नाम आने का मतलब यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं। मामले की जांच के बाद ही यह साफ होगा कि घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ और किसकी क्या भूमिका थी।

BNS की इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

शेक्सपियर सरणी थाने में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 191(2), 191(3), 190, 121(1), 74, 3(5) और 351(2) शामिल हैं। पुलिस अब घटना से जुड़े लोगों की भूमिका, मौके पर मौजूद लोगों के बयान और उपलब्ध सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी।

राजनीतिक विवाद बढ़ने के आसार

अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ'ब्रायन जैसे टीएमसी के बड़े नेताओं का नाम एफआईआर में आने के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से भी गर्म हो सकता है। एक तरफ पुलिस ने सरकारी काम में बाधा और पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट को लेकर कार्रवाई की है, वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप बढ़ने की संभावना है।

Abhishek Banerjee Bank Account Frozen: अभिषेक बनर्जी का बैंक अकाउंट फ्रीज, कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे TMC सांसद

ये भी पढ़ें
Abhishek Banerjee latest news

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Aug 2026 11:27 am

Published on:

28 Aug 2026 11:27 am

Hindi News / National News / अवैध होर्डिंग हटाने पहुंची पुलिस से भिड़े अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन समेत कई TMC नेताओं पर FIR

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कॉर्पोरेट की नौकरी छूटी तो बर्तन धोने लगा युवक, चार महीने के संघर्ष की कहानी की शेयर, जानें लोगों ने क्या कहा?

Corporate job
राष्ट्रीय

Sonia Gandhi Book : सोनिया गांधी की किताब नहीं छापेगा पेंगुइन इंडिया, प्रकाशक ने मांगे थे बदलाव; लेखिका ने किया इनकार

Sonia Gandhi Book
राष्ट्रीय

Nepal flash floods: नेपाल में बाढ़ से अब तक 469 लोगों की मौत, करीब 1400 लोगों में से 290 भारतीय लापता

Nepal-Tibet flood devastation.
विदेश

अब 5 मिनट में पता चलेगी धमनियों की असली उम्र, आईआईटी मद्रास ने शुरू किया ‘वेस्पा’ मिशन

IIT madras
राष्ट्रीय

सुभाष चंद्रा को मिली बड़ी राहत, 22,006 करोड़ के कर्ज़ का हुआ 6.5 करोड़ में निपटारा

Subhash Chandra
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.