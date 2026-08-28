Sonia Gandhi Book : सोनिया गांधी की किताब नहीं छापेगा पेंगुइन इंडिया, प्रकाशक ने मांगे थे बदलाव; लेखिका ने किया इनकार

Sonia Gandhi Book : नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित संस्मरण पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पुस्तक का भारत में प्रकाशन करने की तैयारी कर रहा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) अब इसे प्रकाशित नहीं करेगा। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेंगुइन इंडिया ने पांडुलिपि के एक हिस्से में कुछ संपादकीय बदलाव और अंश हटाने का सुझाव दिया था, जिसे सोनिया गांधी ने स्वीकार नहीं किया। पेंगुइन इंडिया द्वारा मना करने के बाद अब कई दूसरे प्रकाशक इस पुस्तक को प्रकाशित करने की दौड़ में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, हार्पर कॉलिन्स इंडिया पुस्तक के भारत में प्रकाशन और वितरण के लिए समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है।