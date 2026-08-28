Nepal flash floods: नेपाल में बाढ़ से अब तक 392 लोगों की मौत, करीब 1500 लोगों में से 288 भारतीय लापता

नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, नेपाल में 910 लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है। इनमें नेपाल में मौजूद 288 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। रायटर के मुताबिक, आपदा के चलते करीब 1,500 लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल की ओर से फिलहाल राष्ट्रीयता के आधार पर मृतकों का ब्यौरा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अभी यह कहना मुश्किल है कि मृतकों में कितने भारतीय नागरिक हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, अब तक 54 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि 288 से अधिक लोग लापता है।