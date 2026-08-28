नेपाल बाढ़: ‘घर से निकले ही आई आपदा, परिवार लापता; मेरी आंखों के सामने ही बह गया परिवार’

काठमांडु। तिब्बत-नेपाल सीमा पर अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का अभी कोई ठोस आंकलन नहीं हो सका है। लेकिन, यह 2015 के भूकंप के बाद नेपाल में आई सबसे बड़ी आपदा है। सैकड़ों लोग इस सैलाब के साथ बह गए। अब जब हर ओर तबाही का मंजर है, ऐसे में लापता लोगों की तलाश बड़ी चुनौती बन गई है। आपदा की विकरालता के बीच लोगों में अपनों को खोने की मायूसी और उनके बारे में कुछ पता न चल पाने बेबसी भी साफ नजर आती है।