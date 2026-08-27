Plane Crash: अलास्का में क्रैश हुआ विमान, 4 लोगों की मौत

विमान हादसों के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। दुनियाभर में आए दिन कहीं न कहीं विमान हादसों के मामले देखने को मिलते हैं। पिछले दो साल में विमान क्रैश (Plane Crash) होने के मामलों में इजाफा हुआ है। अब ऐसा ही एक मामला अमेरिका (United States of America) के अलास्का (Alaska) राज्य में सामने आया है। अलास्का डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने बताया कि बुधवार को अलास्का राज्य में सेल्डोविया (Seldovia) के तटीय शहर के पास पानी में एक विमान क्रैश हो गया। यह विमान छोटी साइज़ का था।