ट्रंप की नाकेबंदी के बावजूद नहीं थमा ईरान का तेल कारोबार, जानिए कैसे जारी है क्रूड एक्सपोर्ट

ईरान के तेल मंत्रालय के अनुसार, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद उसका सप्लाई नेटवर्क सुचारू रूप से काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले महीनों के तनावपूर्ण माहौल और युद्धविराम के दौरान भी ईरान 18 अरब डॉलर का तेल बेचने में सफल रहा था। हालांकि, ईरान के मंत्री ने स्वीकार किया कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंधों के कड़े होने के कारण तेल निर्यात के कुल वॉल्यूम (मात्रा) में कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन बिक्री पूरी तरह बंद नहीं हुई है। तेल मंत्री मोहसेन पाकनेजाद ने स्पष्ट कहा, "तेल की बिक्री रुकी नहीं है। मैं इसके विवरण में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर जानकारी सार्वजनिक हुई, तो दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं।