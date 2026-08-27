‘अब ब्रिटेन के ठिकाने हमारे निशाने पर’, लंदन में बनी मिसाइल से यूक्रेन ने किया अटैक तो रूस ने दे डाली खुली धमकी

रूस ने ब्रिटेन को साफ चेतावनी दी है। अगर यूक्रेन ब्रिटिश मिसाइलों से रूस पर हमला करता रहा तो ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। ये ठिकाने यूक्रेन के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकते हैं। मॉस्को में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग में ये बात कही।