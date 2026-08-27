RSS New York Event: मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले AHEAD Forum पर बड़ा एक्शन, X ने सस्पेंड किया अकाउंट

RSS प्रमुख मोहन भागवत का न्यूयॉर्क पहुंचने पर शानदार स्वागत, photo credit: ANI
Mohan Bhagwat New York Event: न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करने से कुछ दिन पहले, X ने 'अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग' (AHEAD Forum) का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। यह संगठन 29 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
AHEAD Forum "यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन" का आयोजन कर रहा है, जिसमें भागवत मैडिसन स्क्वायर गार्डन के इन्फोसिस थिएटर में लोगों को संबोधित करेंगे। अकाउंट सस्पेंड होने के बाद AHEAD ने X से अकाउंट बहाल करने की अपील की है।
AHEAD ने न्यूयॉर्क के कार्यक्रम को एकता, आपसी समझ, सद्भाव और विभिन्न धर्मों के बीच संवाद पर केंद्रित रक्षा बंधन उत्सव बताया है।
AHEAD ने कहा है कि 200 से ज्यादा हिंदू-अमेरिकी संगठन इस मल्टीकल्चरल और इंटरफेथ सेलिब्रेशन का समर्थन कर रहे हैं। AHEAD का तर्क है कि उसके कम्युनिकेशन X की पॉलिसी के मुताबिक हैं। उनका कहना है कि उनकी पोस्ट "यूनिवर्सल पीस, एकता, सद्भाव" और अलग-अलग समुदायों के बीच रचनात्मक संवाद पर केंद्रित थीं।
यह सस्पेंशन 29 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर बढ़ते विवाद के बीच हुआ है। इस कार्यक्रम का न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने विरोध किया है और भागवत व RSS की आलोचना करने वाले समूहों ने भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। ऐसा कोई सार्वजनिक सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि सस्पेंशन का इस विवाद से कोई संबंध था।
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने इस कार्यक्रम से पहले सुरक्षा से जुड़ी सलाह जारी की है। इसमें लोगों से सतर्क रहने, हालात पर नजर रखने और दूसरों के साथ शालीनता से पेश आने की अपील की गई है। साथ ही, संगठन ने ममदानी से कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा और उनके नागरिक अधिकारों का ध्यान रखने को भी कहा है।
HAF ने न्यूयॉर्क के मेयर से कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की अपील की है। 'हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स' ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। भागवत का विरोध करने वालों का आरोप है कि RSS एक ऐसा हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, जिसमें दूसरों के लिए कोई जगह नहीं है।
RSS ने इन आलोचनाओं को खारिज कर दिया है और कार्यक्रम को एक ऐसा खुला मंच बताया है, जो सबको साथ लेकर चलने वाला है और जिसका मकसद बातचीत और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है।
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