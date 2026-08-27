RSS New York Event: मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले AHEAD Forum पर बड़ा एक्शन, X ने सस्पेंड किया अकाउंट

AHEAD ने न्यूयॉर्क के कार्यक्रम को एकता, आपसी समझ, सद्भाव और विभिन्न धर्मों के बीच संवाद पर केंद्रित रक्षा बंधन उत्सव बताया है।

AHEAD ने कहा है कि 200 से ज्यादा हिंदू-अमेरिकी संगठन इस मल्टीकल्चरल और इंटरफेथ सेलिब्रेशन का समर्थन कर रहे हैं। AHEAD का तर्क है कि उसके कम्युनिकेशन X की पॉलिसी के मुताबिक हैं। उनका कहना है कि उनकी पोस्ट "यूनिवर्सल पीस, एकता, सद्भाव" और अलग-अलग समुदायों के बीच रचनात्मक संवाद पर केंद्रित थीं।