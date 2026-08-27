मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क में सुरक्षा अलर्ट, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने मेयर जोहरान ममदानी से की अपील

मिलबेन की यह टिप्पणी न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के मंगलवार के बयान के बाद आई है। ममदानी ने कहा था कि वह मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले उस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते, जिसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि, मेयर ने स्पष्ट किया था कि शहर के अधिकारियों के पास इस कार्यक्रम को रोकने का कानूनी अधिकार शायद नहीं है, क्योंकि यह 29 अगस्त को होने वाला एक निजी कार्यक्रम है।