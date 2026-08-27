27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क में सुरक्षा अलर्ट, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने मेयर जोहरान ममदानी से की अपील

RSS प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम से पहले हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 27, 2026

HAF issues security alert ahead of Mohan Bhagwat’s NYC event.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (File Photo - IANS)

Hindu American Foundation Issues Security Alert: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका दौरे पर हैं। वह 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन’ में करीब 5,000 भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित करेंगे। हालांकि, उनके इस दौरे का अमेरिका में विरोध किया जा रहा है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने अमेरिकी सरकार से RSS सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने और मोहन भागवत का वीजा रद्द करने की मांग की है। इन सबके बीच आगामी ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन’ से पहले हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने सुरक्षा को लेकर सलाह जारी की है।

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, 'सामुदायिक सुरक्षा चेतावनी! HAF न्यूयॉर्क शहर के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन से पहले यह सुरक्षा अलर्ट जारी कर रहा है। सतर्क रहें, अपने आसपास की परिस्थितियों के प्रति जागरूक रहें और बातचीत को शांतिपूर्ण बनाए रखें।'

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की मेयर जोहरान ममदानी से अपील

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने दावा किया कि कुछ लोग इस कार्यक्रम को रोकने और रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू-अमेरिकियों को निशाना बना रहे हैं। संगठन ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से कार्यक्रम में शामिल लोगों की सुरक्षा और उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।

बता दें कि यह सुरक्षा चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई है, जब कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक एकता और समुदायों के बीच आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देना है।

जोहरान ममदानी पर बरसीं अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन

मोहन भागवत के अमेरिकी दौरे के विरोध के बीच अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री मैरी मिलबेन ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, 'ममदानी और अन्य लोग मोहन भागवत के मैडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम का विरोध इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP के खिलाफ हैं।' उन्होंने कहा कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन ऐसे विरोधों के बजाय व्यावसायिक आधार पर काम करता है और कार्यक्रम आयोजित होगा।

मिलबेन की यह टिप्पणी न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के मंगलवार के बयान के बाद आई है। ममदानी ने कहा था कि वह मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले उस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते, जिसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि, मेयर ने स्पष्ट किया था कि शहर के अधिकारियों के पास इस कार्यक्रम को रोकने का कानूनी अधिकार शायद नहीं है, क्योंकि यह 29 अगस्त को होने वाला एक निजी कार्यक्रम है।

कौन हैं आसिफ महमूद? जिन्होंने मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर उठाए सवाल, RSS पर सैंक्शन की मांग

ये भी पढ़ें
USCIRF opposes Mohan Bhagwat US visit.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मोहन भागवत

Updated on:

27 Aug 2026 09:46 am

Published on:

27 Aug 2026 09:43 am

Hindi News / World / मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क में सुरक्षा अलर्ट, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने मेयर जोहरान ममदानी से की अपील

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

नेपाल में फिर आ सकता है ‘जलप्रलय’! वैज्ञानिकों ने दी दूसरी बड़ी बाढ़ की चेतावनी, जानें क्यों गहराया खतरा

Second Flood Warning, ICIMOD Alert, Nepal Flood Disaster
विदेश

‘RSS पर लगाओ प्रतिबंध, मोहन भागवत का वीजा रद्द करो’, अमेरिका दौरे के बीच USCIRF चीफ आसिफ महमूद की मांग

USCIRF target RSS and Mohan Bhagwat.
विदेश

Mojtaba Khamenei Health: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा: मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं, लेकिन बुरी तरह घायल! ईरान में क्यों छाया मौत का रहस्य?

Mojtaba Khamenei Alive or Dead
विदेश

Nepal Flash Flood: एक झटके में गायब हुई 5 मंजिला इमारत! नेपाल बाढ़ में कैलाश यात्रियों पर टूटा कहर, भागने का मौका भी नहीं मिला

Nepal Flash Flood
विदेश

तिब्बत में भूकंप या फटा ग्लेशियर? नेपाल में भोटेकोशी नदी की बाढ़ ने मचाई तबाही, भारत-चीन समेत दुनिया आई मदद को आगे

Tibet Earthquake, Nepal China Border News
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.