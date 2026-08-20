कौन हैं आसिफ महमूद? जिन्होंने मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर उठाए सवाल, RSS पर सैंक्शन की मांग

RSS Chief Mohan Bhagwat US Visit: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत अगस्त के आखिरी सप्ताह में अमेरिकी दौरे पर होंगे। इस दौरे से पहले ही इसे लेकर अमेरिका में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल, अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित अमेरिकी दौरे का सार्वजनिक रूप से विरोध किया है।