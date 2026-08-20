NALSAR विवाद में नया मोड़, मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर लामबंद हुआ CJP

इसके बाद BCI की ओर से ऐसा आदेश जारी किया गया, जिसके तहत अगले आदेश तक NALSAR से कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के अधिवक्ता के तौर पर नामांकन पर रोक लगा दी गई। आदेश सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी आलोचना हुई और CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच BCI ने कुछ ही घंटों में अपना आदेश वापस ले लिया।