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BJP से इस्तीफा देने वाले शहजाद पूनावाला का बड़ा दावा, बोले- ‘जब तक जिंदा हूं, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे’

Shehzad Poonawalla on Congress: बीजेपी से इस्तीफा देने वाले शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जब तक वह जिंदा हैं, राहुल गांधी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Aug 20, 2026

Shehzad Poonawalla statement on Rahul Gandhi.

बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। (Photo- ANI)

Shehzad Poonawalla on Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बड़ा बयान दिया है। पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद पूनावाला ने बुधवार को दावा किया कि राहुल गांधी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'जब तक मैं जिंदा हूं, राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे।' इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 'तरीका बदला है, मकसद नहीं।'

शहजाद पूनावाला ने यह टिप्पणी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में की। उस पोस्ट में लिखा गया था कि 'शहजाद पूनावाला अभी भी कांग्रेस को हर तरफ से नुकसान पहुंचा रहे हैं।' पूनावाला का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उन्होंने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दिया है। उनके इस बयान के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर उनकी राजनीतिक भूमिका पर भी चर्चा शुरू हो गई है।

'मैं राजीव गांधी का हमेशा ऋणी रहूंगा'

कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा, 'मैं राजीव गांधी जी का हमेशा ऋणी रहूंगा। उन्होंने हमें राहुल गांधी दिए, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नरेंद्र मोदी 2014, 2019 और 2024 में पीएम बनें। 2029 में भी फिर से पीएम बनें। इंशाअल्लाह, इसलिए राजीव गांधी जी भी मेरी तरह ही मोदी जी के सबसे बड़े समर्थक हैं।'

पूनावाला ने कांग्रेस से की थी राजनीतिक सफर की शुरुआत

शहजाद पूनावाला ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2008 में कांग्रेस से की थी। उस वक्त वे छात्र थे। उन्होंने कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की पुणे इकाई के उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में काम किया। हालांकि, 2017 में उन्होंने कांग्रेस से संबंध तोड़ लिया और उसी वर्ष बीजेपी में शामिल हो गए।

बता दें कि शहजाद पूनावाला ने सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दूसरी बार अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने उनसे इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नए रास्ते तलाशने की जरूरत है, क्योंकि उनकी मौजूदा नौकरी से उन्हें आय प्राप्त नहीं हो रही है। राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं देते हैं।

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राहुल गांधी

Updated on:

20 Aug 2026 12:01 pm

Published on:

20 Aug 2026 12:01 pm

Hindi News / National News / BJP से इस्तीफा देने वाले शहजाद पूनावाला का बड़ा दावा, बोले- ‘जब तक जिंदा हूं, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे’

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