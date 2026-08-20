BJP से इस्तीफा देने वाले शहजाद पूनावाला का बड़ा दावा, बोले- ‘जब तक जिंदा हूं, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे’

Shehzad Poonawalla on Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बड़ा बयान दिया है। पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद पूनावाला ने बुधवार को दावा किया कि राहुल गांधी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'जब तक मैं जिंदा हूं, राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे।' इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 'तरीका बदला है, मकसद नहीं।'