‘वंदे मातरम’ विवाद पर कांग्रेस पर BJP हमलावर, अनुराग ठाकुर और शिवराज बोले- ‘भारत माता का अपमान बर्दाश्त नहीं’

Congress and Vande Mataram: 'वंदे मातरम' के गायन को लेकर कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी ने हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस वोटबैंक की घटिया राजनीति कर रही है। भारत माता के इस अपमान को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हजारों क्रांतिकारियों ने 'वंदे मातरम' का उद्घोष किया था, जिन्होंने खुशी-खुशी फांसी का फंदा चूमा और देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 'वंदे मातरम' भारत का गौरव है। पूरा 'वंदे मातरम' न गाना सिर्फ 'वंदे मातरम' का अपमान नहीं है। यह भारत माता का भी अपमान है।