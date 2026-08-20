Sadbhavana Diwas 2026: क्यों राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस? जानें पूरी कहानी

सद्भावना दिवस के मौके पर देशभर में सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक संगठनों की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से सद्भावना और एकता की शपथ दिलाई जाती है। पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। पुष्पांजलि और स्मृति कार्यक्रम आयोजित होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए एकता और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता, शांति और सामाजिक सौहार्द को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं।