Manipur Schools Closed: ‘पहले NRC कराओ, फिर जनगणना!’ मणिपुर में छात्रों का प्रदर्शन, 3 दिन बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान

Manipur Census 2027: मणिपुर में जनगणना 2027 अब सिर्फ आंकड़े जुटाने की कवायद नहीं रह गई है, बल्कि यह पहचान, आबादी और भविष्य की राजनीतिक हिस्सेदारी से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। NRC को पहले लागू करने की मांग को लेकर इम्फाल में छात्रों और नागरिक संगठनों का विरोध तेज होने के बाद सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को तीन दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया है। इससे साफ है कि जनगणना को लेकर राज्य में प्रशासनिक प्रक्रिया और जमीनी असंतोष आमने-सामने आ गए हैं।