जिस कैमरे ने कैद की थी राजीव गांधी की हत्या, उसी ने खोला था पूरी साजिश का राज

कांग्रेस ने इस सीट से मरागथम चंद्रशेखर को अपना प्रत्याशी बनाया था। राजीव गांधी 21 मई की शाम 8 बजे चेन्नई (तब मद्रास) हवाई अड्डे पर उतरे। वहां से कार में बैठकर श्रीपेरंबुदूर की ओर रवाना हुए। इस दौरान वह मद्रास के कुछ इलाकों में रुके और सभाओं को संबोधित भी किया। राजीव रात 10 बजे सभा स्थल पहुंचे। भीड़ पूर्व पीएम को लेकर उत्साहित थी। कई महिलाएं मालाएं लेकर स्वागत के लिए खड़ी थी। इन्हीं में से एक थी धनु। जिसका असली नाम थेनमोजि राजरत्नम था। वह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) की ब्लैक टाइगर यूनिट की सदस्य थी। उसने राजीव गांधी को माला पहनाई। पैर छूने के बहाने नीचे झुकी और कमर में लगे आरडीएक्स विस्फोटक बेल्ट का स्विच दबा दिया। रात 10.21 बजे धमाके में राजीव गांधी समेत 16 लोगों की मौत हो गई और 43 लोग घायल हुए।