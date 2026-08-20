20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

जिस कैमरे ने कैद की थी राजीव गांधी की हत्या, उसी ने खोला था पूरी साजिश का राज

Rajiv Gandhi birth anniversary: आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। इस मौके पर उनके बेटे, कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पत्नी व कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। साल 1991 में महज 46 साल की उम्र में राजीव गांधी (20 अगस्त 1944 - 21 मई 1991) की हत्या एक रैली के दौरान बम विस्फोट में हुई थी। इस साजिश का पूरा राज एक कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए दुनिया के सामने आया था।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Aug 20, 2026

Rajiv

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (फोटो- X @@vdsatheesan)

Rajiv Gandhi assassination: 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत खो चुकी थी। वी.पी. सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी, लेकिन मंडल आयोग लागू करने और बाबरी मस्जिद विवाद के कारण बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिर गई। फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, जिन्हें कांग्रेस का बाहरी समर्थन मिला, पर वह भी जल्द टूट गया। 1991 में मध्यावधि चुनाव की घोषणा हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पूरे देश में प्रचार कर रहे थे। 21 मई 1991 की रात वह तमिलनाडु के छोटे से कस्बे श्रीपेरंबुदूर पहुंचे।

मरागथम चंद्रशेखर थे यहां से कांग्रेस प्रत्याशी

कांग्रेस ने इस सीट से मरागथम चंद्रशेखर को अपना प्रत्याशी बनाया था। राजीव गांधी 21 मई की शाम 8 बजे चेन्नई (तब मद्रास) हवाई अड्डे पर उतरे। वहां से कार में बैठकर श्रीपेरंबुदूर की ओर रवाना हुए। इस दौरान वह मद्रास के कुछ इलाकों में रुके और सभाओं को संबोधित भी किया। राजीव रात 10 बजे सभा स्थल पहुंचे। भीड़ पूर्व पीएम को लेकर उत्साहित थी। कई महिलाएं मालाएं लेकर स्वागत के लिए खड़ी थी। इन्हीं में से एक थी धनु। जिसका असली नाम थेनमोजि राजरत्नम था। वह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) की ब्लैक टाइगर यूनिट की सदस्य थी। उसने राजीव गांधी को माला पहनाई। पैर छूने के बहाने नीचे झुकी और कमर में लगे आरडीएक्स विस्फोटक बेल्ट का स्विच दबा दिया। रात 10.21 बजे धमाके में राजीव गांधी समेत 16 लोगों की मौत हो गई और 43 लोग घायल हुए।

जूतों और घड़ी से हुई राजीव गांधी के शव की पहचान

राजीव गांधी का शरीर उनके जूतों और घड़ी से पहचाना गया। पूर्व पीएम की हत्या की खबर देश भर में आग की तरह फैली। घटना की जांच CBI को सौंपा गई। CBI की स्पेशल टीम की कमान डी.आर. कार्तिकेयन के हाथों में थी। उनकी जांच के दौरान ही घटनास्थल से फोटोग्राफर हरिबाबू कैमरा बरामद हुआ। वह भी लिट्टे का सक्रिय कार्यकर्ता था और धमाके में मारा गया था। इस कैमरे में दर्ज तस्वीरों से पता चला कि पूर्व पीएम की हत्या की साजिश लिट्टे ने रची थी।

प्रभाकरण ने रची थी हत्या की साजिश

SIT की जांच रिपोर्ट के अनुसार, लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरण ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची थी। 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका के साथ भारत-श्रीलंका समझौता किया था। इसके तहत भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) श्रीलंका भेजी गई थी ताकि तमिल उग्रवादी संगठनों को निरस्त्र किया जा सके। प्रभाकरण राजीव गांधी के फैसले के खिलाफ था। उसका व लिट्टे के टॉप लीडरशिप का मानना था कि यदि राजीव गांधी दोबारा सत्ता में आए तो फिर से हस्तक्षेप हो सकता है। इसलिए उन्हें खत्म करने की योजना बनाई गई।

जाफना से आया था बम धमाके को अंजाम देने का आदेश

एसआईटी के अनुसार, साजिश का आदेश जाफना से आया। शिवरासन जिसे वन-आइड जैक भी कहा जाता था इस ऑपरेशन का प्रमुख था। धनु सुसाइड बॉम्बर थी। इस साजिश में नलिनी, सुभा, मुरुगन और अन्य कई लोग भी शामिल थे। उन सभी ने पूर्व पीएम वीपी सिंह की सभा में भी इस तरह का रिहर्सल किया था ताकि घटना वाले दिन कहीं कोई चूक न हो जाए।

CBI की स्पेशल टीम की रिपोर्ट के अनुसार, 21 मई को ब्लास्ट के बाद शिवरासन और कुछ साथी भाग निकले। जांच के दौरान कई आरोपी गिरफ्तार हुए। कुछ ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। शिवरासन भी बाद में पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को मार लिया। 1998 में विशेष अदालत ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने माना कि प्रभाकरण, पोट्टू अम्मन और अकिला ने साजिश रची। नलिनी समेत कई लोगों को सजा हुई।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Aug 2026 01:59 pm

Published on:

20 Aug 2026 01:23 pm

Hindi News / National News / जिस कैमरे ने कैद की थी राजीव गांधी की हत्या, उसी ने खोला था पूरी साजिश का राज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘PM CARES Fund सार्वजनिक जांच से बाहर क्यों?’ मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी से पूछे तीखे सवाल

PM CARES Fund financial accountability.
राष्ट्रीय

पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का 80 साल की उम्र में निधन, 1984 के सिख विरोधी दंगों उम्रकैद की सजा काट रहे थे

sajjan kumar
राष्ट्रीय

Vande Bharat : दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर वंदे भारत की रफ्तार, 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी ट्रेन

Vande Bharat train
राष्ट्रीय

सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र, ‘आप’ के 3 और घोटालों के खुलासे की दी चेतावनी

Arvind Kejriwal Sukesh Chandrashekhar
राष्ट्रीय

मणिपुर में NRC की मांग क्यों बनी विवाद की नई वजह? मैतेई-कूकी संगठनों के तर्क समझें

Manipur NRC Census Protest.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.