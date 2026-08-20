Vande Bharat : दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर वंदे भारत की रफ्तार, 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी ट्रेन

रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बनिहाल के बीच ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चल सकेंगी। यह 111 किलोमीटर लंबा ब्रॉडगेज रेल सेक्शन उत्तर रेलवे के जम्मू डिविजन के अंतर्गत आता है। इससे पहले कटरा-संगलदान सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 85 किमी प्रति घंटा और संगलदान-बनिहाल सेक्शन पर 75 किमी प्रति घंटा थी। उत्तर रेलवे के मुताबिक, सभी जरूरी सुरक्षा मानकों और शर्तों को पूरा करने के बाद ही गति बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।