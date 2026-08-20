Sajjan Kumar Death: सज्जन कुमार पर कब-कब चला मुकदमा, किन मामलों में हुई सजा और कहां मिली राहत?

31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने हत्या कर दी थी। इसके बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। हिंसा के दौरान हथियारबंद भीड़ ने सिखों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया। इस हिंसा में देशभर में करीब 3,000 से अधिक सिखों की मौत हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा मौतें दिल्ली में हुई थीं।