राहुल गांधी को RSS से क्या है समस्या? खुद बताया कारण

Rahul Gandhi RSS Criticism: दिल्ली में हरा-भरा स्वराज राजीव गांधी के विजन को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि RSS को लेकर मेरी समस्या है। आरएसएस ने यह तय कर लिया है कि वह 140 करोड़ लोगों की सच्चाई जानता है। मैं कहता हूं कि नहीं, सिर्फ 140 करोड़ लोग ही अपनी-अपनी सच्चाई जानते हैं।