राहुल गांधी को RSS से क्या है समस्या? खुद बताया कारण

राहुल गांधी ने बीजेपी-आरएसएस पर साधा निशाना (Photo-X @Congress)
Rahul Gandhi RSS Criticism: दिल्ली में हरा-भरा स्वराज राजीव गांधी के विजन को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि RSS को लेकर मेरी समस्या है। आरएसएस ने यह तय कर लिया है कि वह 140 करोड़ लोगों की सच्चाई जानता है। मैं कहता हूं कि नहीं, सिर्फ 140 करोड़ लोग ही अपनी-अपनी सच्चाई जानते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि मैं भी आपकी सच्चाई नहीं जान सकता। अगर मैं यह मानने लगूं कि मैं आपकी सच्चाई जानता हूं, तो मैं पागल हूं। क्योंकि मैं आप नहीं हूं। मैंने वह नहीं झेला है, जो आपने झेला है। मैंने वह नहीं देखा है, जो आपने देखा है।
राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कल्पना कीजिए कि बीजेपी और आरएसएस ने क्या किया है। बीजेपी ने इस कमरे में मौजूद 17% लोगों मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों से कह दिया है कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर आपने अपनी आवाज उठाई, तो देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं।
इसके बाद उन्होंने आदिवासियों से जो देश की आबादी का करीब 10% हैं से कहा कि हम जब चाहेंगे आपकी जमीन ले लेंगे। अगर आपने अपनी जमीन के लिए लड़ने की हिम्मत की, तो हम आपको गोली मार देंगे।
उन्होंने देश के 15% दलितों से कहा कि आप बेवजह शिकायत कर रहे हैं। भारत की संस्कृति महान है। जाति व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है। सब कुछ ठीक है। यही उन्होंने इस देश के साथ किया है और यही वह चीज है जिसे बदला जाना जरूरी है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज सोच की लड़ाई है। सिस्टम को कंट्रोल करने वाले कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि वे इस देश में हर किसी का सच जानते हैं। इसलिए वे हर दिन स्टूडेंट्स पर हमला करते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि लेकिन अगर कोई छात्र मेरे पास आता है, तो मुझे यह विश्वास है, वे अपना सच मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरा काम है सुनना। उसका सम्मान करना। उसे समझना। यही वह पॉलिटिकल लड़ाई है जिसमें हम हैं।
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