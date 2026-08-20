‘पहले गन्ने से एथेनॉल बनाया, अब चीनी आयात करेंगे’, बढ़ती कीमतों पर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

केंद्र सरकार ने E20 पेट्रोल को लेकर वाहनों के माइलेज में कमी के आरोपों को खारिज किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि E20 का व्यापक परीक्षण किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक, किसी वाहन की वास्तविक ईंधन दक्षता केवल पेट्रोल पर निर्भर नहीं करती। ड्राइविंग का तरीका, ट्रैफिक की स्थिति, वाहन का रखरखाव, टायरों में हवा का दबाव और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल जैसे कई कारक माइलेज को प्रभावित करते हैं।