मेरे पास विधायक-मंत्री-अधिकारी आते हैं, कहते हैं- बच्चे यहां पढ़ते हैं, ट्रांसफर करा दीजिए’, भगवंत मान के OSD का बड़ा बयान

घुम्मन ने आगे कहा कि अगर किसी अधिकारी से ट्रांसफर के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया जा रहा है तो मजीठिया किसी एक अधिकारी को उनके सामने लाकर यह साबित करें। उन्होंने तहसीलदार, DSP, SP, SSP, DC, IG और DIG जैसे अधिकारियों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इनमें से कोई एक भी अधिकारी यह कह दे कि ट्रांसफर के लिए पैसे लिए गए तो वह आरोप का जवाब देने के लिए तैयार हैं।