पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का 80 साल की उम्र में निधन, 1984 के सिख विरोधी दंगों में काट रहे थे उम्रकैद की सजा

22 जनवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जनकपुरी और विकासपुरी से जुड़े 1984 दंगा मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया। यह मामला इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़की हिंसा से जुड़ा था। 1 नवंबर 1984 को जनकपुरी में सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या हुई थी। अगले दिन विकासपुरी में गुरुचरण सिंह को भीड़ ने जिंदा जला दिया था। इस मामले की जांच के लिए 2015 में केंद्र सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाई थी। बाद में अदालत में सज्जन कुमार के खिलाफ मुकदमा चला। हालांकि, इस मामले में बरी होने के बावजूद उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिली। वजह यह थी कि वे दूसरे मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे थे।