‘वंदे मातरम’ पर कांग्रेस-BJP में बढ़ी तकरार, केसी वेणुगोपाल बोले- ‘हमारे लिए भावनात्मक, उनके लिए राजनीतिक मुद्दा’

Vande Mataram Controversy: 'वंदे मातरम' को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हमले का जवाब देते हुए कहा कि 'वंदे मातरम' कांग्रेस के लिए भावनात्मक मुद्दा है, जबकि बीजेपी के लिए यह राजनीतिक मुद्दा बन गया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति के उस फैसले का बचाव किया, जिसमें पार्टी के 1937 के प्रस्ताव के अनुरूप राष्ट्रगीत की केवल दो कड़ियां गाने का फैसला किया गया है।