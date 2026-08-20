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क्रिएटर्स को मिल सकता है करोड़ों डॉलर का ऑफर! Netflix की बढ़ती पकड़ के बीच YouTube का दांव

YouTube Creators Netflix Deal: YouTube लोकप्रिय क्रिएटर्स को Netflix पर एक साथ वीडियो रिलीज करने से रोकने के लिए संभावित रूप से करोड़ों डॉलर की वित्तीय पेशकश पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्लेटफॉर्म कुछ क्रिएटर्स के प्रोग्राम और ब्रांड डील्स को सीधे फाइनेंस करने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है।
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भारत

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Harshul Mehra

Aug 20, 2026

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YouTube Creators Netflix Deal। फोटो सोर्स-AI

YouTube Creators Netflix Deal: YouTube लोकप्रिय क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने के लिए संभावित रूप से करोड़ों डॉलर की वित्तीय पेशकश करने पर विचार कर रहा है। Bloomberg ने मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया कि YouTube चाहता है कि लोकप्रिय क्रिएटर्स अपने वीडियो Netflix समेत किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जारी करने से पहले एक तय अवधि तक केवल YouTube पर अपलोड करें।

यह कदम ऐसे समय सामने आया है, जब Netflix प्रमुख YouTube क्रिएटर्स और चैनलों के साथ समझौते करने की कोशिश तेज कर रहा है।

क्रिएटर्स को किस तरह मिल सकता है पैसा?

रिपोर्ट के मुताबिक, YouTube क्रिएटर्स को दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन के अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। इनमें कुछ कार्यक्रमों को सीधे फाइनेंस करना या बड़े ब्रांड डील्स से मिलने वाली रकम का एक हिस्सा संबंधित क्रिएटर्स को देना शामिल हो सकता है।

हालांकि, YouTube ने अभी तक किसी भी क्रिएटर के साथ अंतिम समझौता नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी कई पार्टनर्स के साथ समझौते के करीब पहुंच चुकी है। इन बातचीत से जुड़े लोगों ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर जानकारी दी, क्योंकि बातचीत संवेदनशील है।

Netflix के साथ डील करने वाले क्रिएटर्स को YouTube की चेतावनी

रिपोर्ट के मुताबिक, YouTube ने Netflix के साथ डील करने वाले क्रिएटर्स को संभावित परिणामों के बारे में भी चेतावनी दी है। जो क्रिएटर्स एक ही वीडियो को YouTube और Netflix पर एक साथ जारी करते हैं, उनके YouTube के मार्केटिंग कैंपेन या इवेंट्स में शामिल होने की संभावना कम हो सकती है। इसके अलावा ऐसे क्रिएटर्स को कुछ बड़े ब्रांड कैंपेन से मिलने वाली कमाई में हिस्सेदारी से भी बाहर रखा जा सकता है।

YouTube को क्यों है चिंता?

YouTube की चिंता यह है कि एक ही समय पर दोनों प्लेटफॉर्म पर वीडियो रिलीज करने से YouTube की व्यूअरशिप प्रभावित हो सकती है। इससे यह संदेश भी जा सकता है कि संबंधित क्रिएटर अब YouTube को अपना प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म नहीं मान रहा है।

Netflix पहले ही कुछ बड़े क्रिएटर्स के साथ कर चुका है डील

Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, Netflix दर्जनों प्रमुख YouTubers के साथ समझौते करने की कोशिश कर रहा है। कंपनी पहले ही Alan Chikin Chow और Nick DiGiovanni जैसे क्रिएटर्स को दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ वीडियो प्रकाशित करने के लिए भुगतान कर चुकी है। Netflix कई अन्य क्रिएटर्स, चैनलों और प्रोग्राम्स के साथ भी बातचीत कर रहा है। इनमें सेलिब्रिटी टॉक शो Hot Ones भी शामिल है।

क्रिएटर्स के लिए Netflix डील क्यों आकर्षक?

क्रिएटर्स के लिए Netflix के साथ समझौते का आकर्षण यह है कि उन्हें पहले से बनाए जा रहे वीडियो के लिए अतिरिक्त तौर पर लाखों डॉलर मिल सकते हैं। इसके साथ ही उनके कंटेंट को Netflix के दर्शकों तक पहुंचने का मौका भी मिलता है। Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, Netflix के 325 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं।

कुछ क्रिएटर्स Netflix की शर्तों से सहमत नहीं

हालांकि, सभी क्रिएटर्स Netflix के साथ इस तरह की डील करने के इच्छुक नहीं हैं। कुछ क्रिएटर्स ने पहले ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, Netflix क्रिएटर्स से वीडियो कई दिन पहले उपलब्ध कराने को कहता है। यह प्रक्रिया कई YouTubers के काम करने के तरीके से मेल नहीं खाती। Netflix ने कुछ क्रिएटर्स से उनके वीडियो में मौजूद कुछ ब्रांड स्पॉन्सरशिप हटाने के लिए भी कहा है।

YouTube और Netflix के बीच बदल रही प्रतिस्पर्धा

YouTube और Netflix लंबे समय से स्ट्रीमिंग की दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय रहे हैं। Netflix का फोकस सब्सक्रिप्शन आधारित हॉलीवुड शैली की फिल्मों और टेलीविजन पर रहा है, जबकि YouTube ने यूजर-जेनरेटेड कंटेंट के जरिए अपनी पहचान बनाई और डिजिटल स्टार्स की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया। हालांकि, Bloomberg के मुताबिक दोनों प्लेटफॉर्म के बीच यह अंतर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है।

टीवी स्क्रीन पर YouTube की मौजूदगी बढ़ी

YouTube ने टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। रिपोर्ट के अनुसार, अब टीवी पर व्यूअरशिप के मामले में YouTube किसी भी अन्य सर्विस से आगे है। इसके अलावा YouTube ने टेलीविजन विज्ञापन के क्षेत्र में भी विस्तार किया है और Academy Awards तथा National Football League जैसे बड़े लाइव इवेंट्स के अधिकार हासिल किए हैं।

Netflix भी YouTube का करता रहा है इस्तेमाल

Netflix लंबे समय से अपने टाइटल्स के प्रचार के लिए YouTube का इस्तेमाल करता रहा है। कंपनी ने CoComelon और Ms Rachel जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों को भी लाइसेंस किया है। अब Netflix YouTube के लोकप्रिय क्रिएटर्स को युवा दर्शकों को आकर्षित करने और Netflix पर यूजर्स के बिताए समय को बढ़ाने के एक माध्यम के तौर पर देख रहा है।

Neal Mohan ने क्रिएटर्स को लेकर क्या कहा था?

रिपोर्ट के मुताबिक, YouTube के CEO Neal Mohan पहले कह चुके हैं कि Instagram या Amazon Prime Video जैसे प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाले क्रिएटर्स अक्सर दर्शकों को वापस YouTube की ओर ले जाते हैं। Bloomberg के अनुसार, इनमें से ज्यादातर क्रिएटर्स YouTube छोड़ नहीं रहे हैं और यह अब भी उनका प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बना हुआ है।

YouTube के लिए नई चुनौती

रिपोर्ट के मुताबिक, व्यक्तिगत चैनलों को फाइनेंस करने से उन हजारों क्रिएटर्स के बीच भी तनाव पैदा हो सकता है, जिन्हें ऐसी फंडिंग नहीं मिलती। YouTube ऐतिहासिक रूप से क्रिएटर्स के लिए एक पारंपरिक स्टूडियो बनने से बचता रहा है। ऐसा करने में कार्यक्रमों को फाइनेंस करने और क्रिएटिव दिशा देने जैसी भूमिकाएं शामिल होंगी।

हालांकि, Bloomberg के अनुसार Neal Mohan और उनकी टीम अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि YouTube और Netflix पर एक साथ कंटेंट पोस्ट करने वाले क्रिएटर्स की बढ़ती संख्या एक ऐसी समस्या बन गई है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

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Updated on:

20 Aug 2026 02:56 pm

Published on:

20 Aug 2026 02:56 pm

Hindi News / National News / क्रिएटर्स को मिल सकता है करोड़ों डॉलर का ऑफर! Netflix की बढ़ती पकड़ के बीच YouTube का दांव

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