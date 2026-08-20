क्रिएटर्स को मिल सकता है करोड़ों डॉलर का ऑफर! Netflix की बढ़ती पकड़ के बीच YouTube का दांव

हालांकि, सभी क्रिएटर्स Netflix के साथ इस तरह की डील करने के इच्छुक नहीं हैं। कुछ क्रिएटर्स ने पहले ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, Netflix क्रिएटर्स से वीडियो कई दिन पहले उपलब्ध कराने को कहता है। यह प्रक्रिया कई YouTubers के काम करने के तरीके से मेल नहीं खाती। Netflix ने कुछ क्रिएटर्स से उनके वीडियो में मौजूद कुछ ब्रांड स्पॉन्सरशिप हटाने के लिए भी कहा है।