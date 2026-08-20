Rahul Gandhi: सोनिया गांधी की किताब का कवर राहुल गांधी ने किया शेयर, भावुक मैसेज में लिखी दिल की बात

पब्लिशर अल्फ्रेड ए. नॉफ की ओर से जारी बयान में सोनिया गांधी ने कहा कि दिल टूटने और नुकसान ने उन्हें राजनीति की सार्वजनिक दुनिया में आने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले वह अपनी निजता को बचाकर रखने की पूरी कोशिश करती थीं। सोनिया गांधी ने कहा कि अपनी जिंदगी के बारे में लिखना उनके लिए आसान नहीं था। उनके मुताबिक, इसका मतलब था खुद को लोगों के सामने खोलना और उन पलों व अनुभवों को शेयर करना, जिन्हें उन्होंने हमेशा अपने मन में गहराई से संभालकर रखा था।