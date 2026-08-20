शराबबंदी वाले गुजरात में नकली शराब पीने से सात लोगों की मौत, चार पुलिसकर्मी निलंबित, 21 पर मामला दर्ज

बताया जाता है कि जिले की घोघा तहसील के खरकड़ी गांव में 16 अगस्त की रात सात दोस्तों ने साथ में शराब पी थी। इसके बाद उपेंद्रसिंह गोहिल की मौत हो गई। विश्वराजसिंह गोहिल समेत अन्य लोगों का अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। घटना के बाद गांव में भी दहशत का माहौल है। मृतक कनकसिंह गोहिल के परिजनों के अनुसार उसने मंगलवार रात शराब पी थी। बुधवार को तबीयत बिगड़ने और दम घुटने की शिकायत के बाद पड़ोसी उसे सर टी अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई।