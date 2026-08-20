सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र, ‘आप’ के 3 और घोटालों के खुलासे की दी चेतावनी

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पत्र में सुकेश ने लिखा कि दिल्ली शराब नीति और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े उसके पहले के आरोपों की पुष्टि हो गई है। उसने कहा कि अब और खुलासे होने वाले हैं। अब तीन अन्य विभागों के भ्रष्टाचार की जानकारी सामने लाई जाएगी। सुकेश ने आप (AAP) को आड़े हाथों लेते हुए इसे 'एनीटाइम, ऑलवेज पार्टी ऑफ स्कैम' (हर समय घोटाले करने वाली पार्टी) करार दिया और दावा किया कि दिल्ली के बाद अब पंजाब की जनता भी इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है।