मणिपुर में NRC की मांग क्यों बनी विवाद की नई वजह? मैतेई-कूकी संगठनों के तर्क समझें

मणिपुर में बिगड़ते कानून-व्यवस्था के हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तीन दिनों तक बंद रखने का फैसला किया है। आदेश के अनुसार, 20 अगस्त से 22 अगस्त तक सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। इसमें सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, CBSE और अन्य बोर्डों से संबद्ध संस्थान भी शामिल हैं। यह फैसला मणिपुर के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल के आदेश पर लिया गया है।